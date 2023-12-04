Звезда сериалов "Сестры" и "Пищеблок" рассказала историю знакомства с мужем

27-летняя артистка связала себя узами брака с коллегой по цеху, актером фильма "Легенда о Коловрате" Ильей Малаковым. Возлюбленные устроили сразу несколько торжественных церемоний. Одну они предпочли провести в древнерусском стиле, а другую – в стиле диско. Накануне Ангелина Стречина пообщалась с журналистами издания WomanHit и рассказала о том, как она познакомилась с избранником.

По словам актрисы, ее отношения с будущим мужем начались во время работы над совместным проектом. Сначала случилась дружба, а уже после между ними возникло романтическое чувство. Ко всему прочему, именно Ангелина Стречина первая призналась в своей влюбленности, так как в какой-то момент уже устала молчать. Илья Малаков, в свою очередь, не предпринимал шаги из-за обилия фотографий с цветами в блоге артистки. Он тогда посчитал, что у девушки уже есть молодой человек. Впрочем, эти обстоятельства закончились для актеров положительно и привели их в конечном итоге в ЗАГС.





Журналисты издания также задали артистке и насущный финансовый вопрос о том, есть ли для нее, и особенно для Ильи, разница в том, кто в семье зарабатывает больше. Звезда сериалов "Сестры" и "Пищеблок" высмеяла заработки молодого мужа, рассказав про шутку, которая у них появилась на этот счет. Ангелина Стречина считает, что те деньги, которые получает она, – ее деньги, а то, что зарабатывает Малаков, – общие. Подруги актрисы хоть и со смехом относятся к этому факту, но по-доброму ей завидуют. А артистка отмечает, что в семье мужчина все-таки Илья, поэтому у них и сложился именно такой негласный порядок.