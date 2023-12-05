Николай Басков рассказал, что ему пришлось брать кредит на дорогой ремонт

"Я сам контролирую все процессы, – признался артист. – Правда, пришлось взять кредит, потому что все очень подорожало – кирпич, цемент, трубы. По этой же причине в Новогоднюю ночь я буду работать – выступать в Дубае. Просто с этой стройкой у меня много трат, вот и надо зарабатывать деньги".



Аналитики говорят, что в Москве стоимость ремонта за год увеличилась на 8,2%. Особенно выросли цены на самые дефицитные категории товаров – электрику, лакокрасочные материалы и строительную химию. Эти категории сильно зависят от импорта, на их стоимости отразился уход с российского рынка международных компаний. Стали дороже штукатурка, грунт, обои, керамическая плитка, дверные полотна, наличники, монтажная пена, линолеум, плинтуса и порожки, электрика, сантехника.





Особенно «золотой голос России гордится тем, что использовал много российских материалов и комплектующих. "У многих моих коллег система «умный дом» полетела, – сообщил он. – А у меня система российская, качественная. И работает все отменно!".

Во сколько же обойдется ремонт "императору" российской эстрады? "А что я, считаю, что ли?!", – смеется он.