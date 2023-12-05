Виктория Боня назвала золотое правило благополучных отношений с мужчинами

Ее путь к славе начался больше пятнадцати лет назад, когда она приняла участие в реалити-шоу "Дом-2". Она быстро стала одной из самых популярных участниц проекта благодаря своей яркой внешности и харизме. А после ухода с экранов популярного проекта Виктория Боня начала активно развивать свою карьеру в модельном бизнесе.

Сегодня Виктория Боня является одной из самых известных и успешных российских знаменитостей. Ее стиль, красота и талант позволяют ей привлекать внимание и оставаться в центре внимания как в России, так и за рубежом.

Как известно, недавно популярная артистка решила кардинально поменять свой внешний вид. В этом ей помог голливудский хирург Чиа Чи Као. Многие считают, что изменения пошли Виктории Боне на пользу.

Однако изменения произошли не только во внешности, но и в личной жизни звезды. Сейчас она счастлива в отношениях с бизнесменом, который младше артистки на тринадцать лет. Такая разница в возрасте не смущает Викторию Боню. Наоборот, рядом с новым избранником она только расцветает.

На днях Виктория Боня назвала золотое правило блогополучных отношений с мужчинами. По мнению звезды, женщинам не стоит напрягаться. Она убеждена, что как только вы дадите своему возлюбленному расслабиться, есть большая вероятность потерять эти отношения.

"Если ты хочешь, чтобы твой мужчина проявлялся как мужчина, тебе нужно расслабиться и ничего не делать. Именно тогда он начнет напрягаться", – отметила Виктория Боня.

Ранее "Клео.ру" писали, что Виктория Боня рассказала о завершении реабилитации после пластической операции.