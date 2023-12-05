Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова в свои 37 лет достигла небывалых высот в карьере. Однако в личной жизни поющая ведущая пока не нашла свое счастье. По словам теледивы, требования к мужчинам у нее серьезные. Бузова рассказала о строгих критериях отбора потенциальных женихов.

Звезда проекта "Дом-2" призналась, что ориентируется в этом деле на старый добрый мамин совет – заглядывать в рот претенденту на руку и сердце. Состояние зубов, по словам Бузовой, – это очень показательная часть. По ним можно понять, насколько хороша генетика мужчины.

Поэтому Ольга не скрывает, что просит всех своих кавалеров широко улыбаться. И, если исполнительница хита "Мало половин" видит, что с зубами непорядок, то претендента тут же отметает.

При этом, Ольга Бузова подчеркнула, что в момент сильной влюбленности подобные критерии отходят на второй план. Все заготовленные списки теряют смысл, когда на горизонте маячит любовь.

Телеведущая сетует, что работает круглосуточно именно по причине отсутствия личной жизни. Она призналась, что хочет встретить своего человека, который окружит ее своей заботой и теплом.

"Я мечтаю, чтобы меня забрал мой мужчина. Взял на ручки, отвез домой, напоил меня чаем с медом, с лимоном, с имбирем, уложил в кровать и желательно не приставал, потому что я устала", – заявила звезда.



При этом, Ольга Бузова подчеркивает, что ее бывший бойфренд Дава постоянно ищет с ней встречи. Ранее он был замечен на проекте "Сокровища императора" в Китае, где селебрити принимала участие в качестве ведущей.

А на сольных концертах исполнительницы, которые прошли в конце ноября, Дава отжигал в VIP-зоне два дня подряд. Его появление Ольга Бузова восприняла, как нечто личное. Во время концерта она публично обратилась к нему и заявила, что все бывшие не могут ее забыть. Но на вопросы о восстановлении отношений с Давой Ольга Бузова загадочно молчит. Теледива не комментирует эту ситуацию, но и не отрицает факт возобновления отношений.