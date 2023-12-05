Белый шаман сделал прогноз на 2024 год: что ждет знаки зодиака

С приближением Нового года многие люди во всем мире обращаются к гороскопам, чтобы получить предсказания и указания на предстоящий год. Вера в гороскопы имеет долгую историю и связана с астрологией, которая изучает влияние планет и звезд на судьбы людей.

На днях белый шаман сделал прогноз на 2024 год. Предсказатель рассказал, что ждет каждый знак зодиака. Как известно, эксперты убеждены, что несмотря на то, что Новый год будет високосный, он несет за собой спокойствие.

По словам белого шамана, в будущем году решатся проблемы водных и земных знаков зодиака. Так что, Тельцам, Девам, Козерогам, Ракам, Рыбам и Скорпионам нужно настроиться на данную волну. У огненных знаков зодиака таких, как Овны, Львы, Стрельцы 2024 год будет удачным, но только если они встретят его с добром.

Кроме того, представители огня будут намного спокойнее, чем сейчас. А вот для представителей знаков земли год будет урожайным. В случае с Близнецами, Весами и Водолеями, то грядущий год будет связан с перемещениями.

Стоит отметить, что по предсказанию шамана в 2024 году люди оглянутся вокруг и поймут, что надо заниматься экологией. Больше внимания уделять жизнеобеспечению населения.

Ранее "Клео.ру" писали, что финалист “Битвы экстрасенсов” дал советы к Новому году всем знакам зодиака.