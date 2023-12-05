Конфликт между Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой завершился на съемочной площадке

Почему комик насмехался над знаменитой актрисой в сети и что стало причиной их первоначального раздора? Ответы на эти вопросы раскрывает телепрограмма "Светская хроника" на Пятом канале: Гарик Харламов и Лариса Гузеева наконец нашли общий язык.

Ольга Бухарова, дочь актрисы Ларисы Гузеевой, поделилась неожиданным откровением о длительном конфликте между ее матерью и Гариком Харламовым. Вместо предполагаемой неприязни, на самом деле, скрывалась глубокая привязанность. Подшучивания начались с публикации Харламовым видео, где он объединил изображения из мультфильма "Простоквашино" с озвучкой из шоу Гузеевой. Это послужило началом серии шуток и пародий на телеведущую, которые аудитория приняла с восторгом.

Ольга Бухарова рассказала о том, как ее мать, Лариса Гузеева, терпеливо относилась к действиям Харламова, но в итоге пришла к решению его заблокировать. Она посчитала, что юморист питает к ней неприязнь, несмотря на его комментарии в доказательство обратного.

Гарик заявил, что намерений ранить чувства Ларисы у него не было, поскольку он относится к ней почтительно. Его решение принять участие в киносъемках вместе с телеведущей было мгновенным, как только представилась такая возможность.

Он признался, что идея фильма, где он выступает в роли зятя, а Лариса Гузеева играет тещу, его сильно привлекла, хотя и не являлась чем-то оригинальным:

"Такая идея, не новая. Но самое важное: ты – зять, а теща – Лариса Гузеева. И вот здесь я заинтересовался сильно", – поделился юморист.

В то время как в реальной жизни Лариса Гузеева с нежностью относилась к актеру, на экране они с Гариком энергично выплескивали свои эмоции:

"В общем, чего у нас только не было. Разбивали друг о друга разные предметы", – поделился Гарик Харламов.

Комик не намерен отказываться от шуток в адрес телеведущей. В то же время, он дал обещание проявлять больше мягкости в будущем. Лариса Гузеева больше не воспринимает остроту Гарика Харламова как обиду, благодаря взаимному пониманию, которое они смогли развить в процессе совместной работы над кинопроектом "Теща".