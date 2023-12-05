Роман Костомаров стал лауреатом премии Владимира Высоцкого

3 декабря в "Крокус сити холл" награждали лауреатов премии Владимира Высоцкого "Своя колея". Мероприятие это отличается особым подходом: отмечают лишь тех участников, которые своим примером и образом жизни созвучны глубине поэзии Высоцкого. Награждают здесь не за достижения, а за смелость твердо следовать своим убеждениям и принципам, несмотря ни на какие перипетии судьбы. Одним из лауреатов премии стал Роман Костомаров:

"За стойкость и мужество, волю к победе и оптимизм", – так на сайте премии обозначили основания для награждения фигуриста.

Вручали премию маме олимпийского чемпиона. Как выяснилось, Роман Костомаров сейчас на гастролях. Он занят в ледовом шоу своего коллеги Ильи Авербуха "Письма любви". Валентина Николаевна вышла на сцену под бурные овации. Она поблагодарила всех, кто переживал за ее сына в тяжелейший период его жизни. Видео с церемонии Роман Костомаров выложил в своем аккаунте в соцсети.

Это вторая премия для Романа в этом году. В ноябре его отметили на мероприятии "Больше чем люди". Получал награду он вместе с супругой Оксаной Домниной.

Напомним, ранее Роман Костомаров после тяжелейшей болезни перенес ампутацию кистей рук и ног. Врачи боролись за его жизнь с января 2023 года в течение нескольких месяцев. Благодаря поддержке жены, детей и близких Роман смог победить болезнь. Фигурист проходил долгий период восстановления после выписки. А вскоре после реабилитации начал активно тренироваться. Сейчас он использует протезы. Роман Костомаров участвует в ТВ проектах, выступает публично.