От дочки шахтера до мировой легенды: Патрисия Каас как источник вдохновения

Сегодня популярная французская певица празднует свой пятьдесят седьмой день рождения. По этому поводу "Клео.ру" решили напомнить о ее неповторимой личности. Патрисия Каас преодолела непростой путь, чтобы получить славу и признание народа: от дочки шахтера до мировой легенды. Уникальный вокал и завораживающие концерты пришлись очень кстати.

Патрисия Каас родилась в семье шахтера в городе Форбах, Франция. Ее детство было связано с трудностями из-за экономического положения семьи. Казалось бы, перспективы выбиться в люди были призрачными. Однако уже смолоду будущая звезда проявляла талант и страсть к музыке. Любовь к творчеству стала для нее яркой путеводной звездой.

В 1987 году Патрисия Каас выпустила свой дебютный альбом "Mademoiselle chante", который стал успешным коммерческим проектом и принес голосистой красавице широкую известность. Ее утонченная женственность в образе и эмоциональность песен покорили претензионных слушателей.