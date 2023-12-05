Юрист Подгрудкова объяснила, чем рискует Арбенина из-за отмены концертов

Причем концерты 49-летней основательницы рок-группы "Ночные Снайперы" отменяются далеко не по ее собственному желанию. Выступления артистки не состоялись уже в нескольких российских городах. Это произошло благодаря особому вниманию и усилиям местных активистов, а также чиновников.

Журналисты издания "Страсти" пообщались с юристом и специалистом по гражданскому праву Анастасией Подгрудковой. В беседе с корреспондентами эксперт прокомментировала ситуацию с отменами музыкальных вечеров и объяснила, чем рискует Арбенина из-за отмены концертов.

Стоит отметить, что популярная исполнительница Диана Арбенина – далеко не единственная артистка, которая находится в поле зрения депутатов и активистов. Народные избранники, к примеру, неоднократно выдвигали инициативу запретить выступать и знаменитой Примадонне Алле Пугачевой. Недавно артистка вновь приезжала на родину, спровоцировав тем самым слухи о возвращении и на сцену. Многим общественникам этот факт не особо понравился.

Что же касается Дианы Арбениной, то, по словам юриста, ограничения на ее выступления наложить будет не так-то просто. Особенно если на это не будет соответствующих и серьезных причин. В таком случае артистка просто сможет обратиться в суд и с легкостью решить там этот вопрос. Другое дело, если ограничения все-таки наложат. Юрист Анастасия Подгрудкова сообщила, что в данном случае всю ответственность будет нести площадка, а конкретно – лицо, которое предоставит место для проведения концерта.