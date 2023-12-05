Сестра Марии Шукшиной прокомментировала уход за больной матерью

Героиней программы стала 54-летняя сестра Марии Шукшиной Ольга. В студии младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной прокомментировала уход за больной матерью и поделилась подробностями ее состояния. Дело в том, что 85-летняя советская и российская киноактриса этим летом столкнулась с серьезным заболеванием – ишемический инсульт. После этих обстоятельств заслуженная артистка РФ переехала за город. По словам Ольги, на свежем воздухе Лидии стало гораздо легче. Правда, в студии передачи "Звезды сошлись" кое-что пошло не по плану звездной дочери.

В беседе с журналистами издания "KP.RU" Ольга Шукшина позже рассказала, что в эфире шоу все ее слова перевернули с ног на голову. Со стороны все выглядело так, будто сестра Марии Шукшиной выставила свою престарелую маму на окраину. Однако это совершенно не так. Женщина считает, что на телевидении есть люди, которые заинтересованы в разладе в ее семье. Но оправдываться она тогда смысла не видела.

По словам Ольги, она ухаживает за мамой вместе со своим сыном. А вот Мария Шукшина и ее дочь Анна в заботе о пожилой родительнице не участвуют вовсе. Решение о переезде Лидии Федосеевой-Шукшиной за город принималось на семейном совете.

Младшая дочь артистки также сообщила журналистам "KP.RU", что в столице у народной любимицы есть две квартиры, а также имеется имущество за рубежом. Поэтому вопрос тут точно не в жилплощади. Ко всему прочему, в сентябре сама Ольга столкнулась с серьезными проблемами с позвоночником, ей даже провели операцию, после которой требовался уход. Все это время за Лидией присматривала сиделка.