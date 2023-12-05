Продюсер Рудченко высказался о крупных заработках Агутина

Вот и в грядущем году 55-летний советский и российский певец с этого пьедестала сходить не собирается. Дело в том, что Леонид Агутин в начале января планирует выступать не только на российской сцене, но и за рубежом, а конкретно в Объединенных Арабских Эмиратах. Накануне стало известно, так ли тепло примут исполнителя в чужих краях.

Продюсер Павел Рудченко пообщался с журналистами издания PopCornNews и высказался о крупных заработках Агутина. По словам музыкального критика, выступления исполнителя хита "Я буду всегда с тобой" пользуются огромной популярностью за границей. В особенности, когда там обосновалось большое количество русскоязычных эмигрантов. Именно поэтому билеты на концертные мероприятия с участием артиста буквально нарасхват.

Продюсер Павел Рудченко в беседе с корреспондентами издания также отметил, что 5 января 2024 года Леонид Агутин планирует выступить на сцене концертного зала "The Agenda" в Дубае. Организаторам придется заплатить артисту существенную сумму за этот вечер. Эксперт предположил: с учетом того, что это праздничные дни, супруг Анжелики Варум заработает не меньше семи миллионов рублей.

Кстати, не так давно редакция "Клео.ру" уже писала о будничных заработках Агутина и других артистов. Отмечалось, что выступление, к примеру, рэпера Басты на корпоративе обойдется организаторам в пять миллионов рублей. Его коллега по сцене певица Zivert просит за свои концерты чуть меньше – четыре миллиона рублей. Популярностью пользуются и такие артисты, как Стас Ярушин, Катя Гусева и AKMAL’.