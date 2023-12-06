Звезда шоу "Новые пацанки" Диана Барби объявила о семейном раздоре

Говоря о судьбе 23-летней участницы шоу, можно сделать вывод, что в жизни ей пришлось, мягко говоря, несладко. Диана Барби появилась на свет в неблагополучной семье и неоднократно становилась жертвой рукоприкладства со стороны отца. Мать девушки также не особо боготворила дочь и регулярно напоминала ей о том, что она вовсе не хотела ребенка и планировала завершить беременность. Эти печальные обстоятельства сломили Адаменко, и она начала злоупотреблять запрещенными веществами, а также наносить вред своему телу.

Однако девушка нашла в себе силы и пришла на проект "Новые пацанки" чтобы начать все с чистого листа. Немаловажно, что участие в реалити действительно помогло Адаменко совладать со своим буйным нравом и показать себя с другой, положительной стороны. Диана Барби удивила своих одноклассниц по Школе леди спектаклем со своим участием, а также рисунками. Накануне выпускница пообщалась с журналистами издания "СтарХит" и поделилась некоторыми подробностями жизни, а также объявила о семейном раздоре.

По словам участницы проекта "Новые пацанки" со своей матерью она не общается. Более того, девушка получала от самого близкого человека множество враждебных сообщений. Правда, несмотря на столь печальные обстоятельства, мама по-прежнему является для Адаменко самым близким человеком, которого она очень любит. Диана Барби надеется, что провокации закончатся, и родительницу оставят в покое. Говоря о бабушке выпускницы, то она также не принимает характер внучки и постоянно критикует ее и дает нравоучения.