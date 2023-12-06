Анджелина Джоли решила покинуть Голливуд и сменить место жительства

В беседе с журналистами издания "The Wall Street Journal" знаменитость рассказала о разводе с Брэдом Питтом, а также сообщила о планах на будущее. Обладательница премии "Оскар" честно признается, что события, которые произошли вокруг ее отношений, достаточно драматично отразились на ее здоровье. Анджелина Джоли сообщила, что за пол года до развода у нее случился паралич Белла. Таким образом ее тело реагировало на стресс. После этого актриса потеряла возможность полноценно жить и путешествовать. Звезда фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" намеревается покинуть Голливуд и переехать в Камбоджу, как только сможет.





Говоря о скандальном разводе с Брэдом Питтом, актриса подчеркнула, что во время судебных разбирательств, которые, к слову, длились семь лет, она снялась лишь в пяти фильмах. Вообще Анджелина Джоли задумывается и вовсе закончить с актерской деятельностью, но продолжить при этом работать. В беседе с журналистами издания звезда отметила, что изначально не планировала становиться настолько публичной персоной. Знаменитость не любит делиться личным, поэтому если бы ей снова пришлось выбирать, кем стать, то она бы предпочла что-то другое.

В настоящее время Анджелина Джоли практически не ведет социальную жизнь. У нее немного друзей, и общается она в основном со своими детьми, которых всего шестеро: Захара Джоли-Питт, Мэддокс Джоли-Питт, Нокс Леон Джоли-Питт, Вивьен Джоли-Питт, Пакс Джоли-Питт, Шайло Джоли-Питт. Помимо прочего, актриса взаимодействует с беженцами, которые, по ее мнению, более честные и общительные. В будущем Анджелина Джоли собирается открыть собственный магазин в Нью-Йорке и дать работу людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Знаменитость не боится сложностей и собирается работать даже в ущерб своему кошельку.