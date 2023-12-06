Как куркума может помочь в борьбе с различными заболеваниями?

Многие привыкли считать, что куркума – это просто специя. Однако она не только используется как пряность, но также обладает исцеляющими свойствами. Она содержит активное вещество – куркумин, которому приписываются антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые свойства.
Кроме того, куркума может помочь улучшить общее здоровье и благополучие организма, что также способствует повышению иммунитета. Она может помочь снизить стресс, улучшить пищеварение и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.
Если вы хотите прочистить свой организм, то на ночь нужно выпивать стакан молока с медом. А дополнить этот коктейль следует щепоткой куркумы. Стоит отметить, что популярную смесь нельзя принимать беременным женщинам.
Если вы столкнулись с таким заболеванием как фарингит, то куркума тоже сможет помочь вам максимально быстро прийти в себя. Следует смешать 1 чайную ложку меда с 1/2 чайной ложкой специи. И держать всю смесь во рту 3-4 раза в день по несколько минут.
Важно помнить, что прежде чем принимать куркуму или любые другие добавки для повышения иммунитета, всегда лучше проконсультироваться с врачом или нутрициологом, чтобы узнать правильную дозировку и возможные побочные эффекты.