Как куркума может помочь в борьбе с различными заболеваниями?

С приходом зимы многие задумываются, как обезопасить себя от болезней? Куркума - верный помощник от разных вирусов.

Многие привыкли считать, что куркума – это просто специя. Однако она не только используется как пряность, но также обладает исцеляющими свойствами. Она содержит активное вещество – куркумин, которому приписываются антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые свойства. Кроме того, куркума может помочь улучшить общее здоровье и благополучие организма, что также способствует повышению иммунитета. Она может помочь снизить стресс, улучшить пищеварение и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Однако многих волнует вопрос, как же куркума может помочь в борьбе с различными заболеваниями? Как правильно ее пить, куда добавлять и сколько?





Например, людям, страдающим от сахарного диабета, следует съедать треть чайной ложки специи перед каждым приемом пищи. Важно запивать куркуму небольшим количеством воды.





Если вы хотите прочистить свой организм, то на ночь нужно выпивать стакан молока с медом. А дополнить этот коктейль следует щепоткой куркумы. Стоит отметить, что популярную смесь нельзя принимать беременным женщинам.

Если вы столкнулись с таким заболеванием как фарингит, то куркума тоже сможет помочь вам максимально быстро прийти в себя. Следует смешать 1 чайную ложку меда с 1/2 чайной ложкой специи. И держать всю смесь во рту 3-4 раза в день по несколько минут.

Важно помнить, что прежде чем принимать куркуму или любые другие добавки для повышения иммунитета, всегда лучше проконсультироваться с врачом или нутрициологом, чтобы узнать правильную дозировку и возможные побочные эффекты.