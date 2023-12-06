Практика раннего подъема или как сове стать жаворонком

Нерегулярный график сна, например, из-за работы в ночные смены или непостоянных расписаний, может сбить циркадный ритм и привести к трудностям с пробуждением по утрам. Многие довольно часто задаются вопросом, как научиться просыпаться рано бодрым и отдохнувшим.

Как известно, у каждого человека есть свой внутренний биологический часовой механизм, называемый циркадным ритмом. У некоторых людей это внутреннее время смещено в более поздний период дня, что делает их "совами" – они предпочитают быть бодрыми и активными вечером и ночью, а просыпаться рано утром вызывает трудности.

Если человек не получает достаточно качественного сна, то пробуждение утром может быть трудным. Частые пробуждения во время ночи, беспокойство, стресс или неудовлетворительные условия сна могут привести к ощущению усталости и трудности в пробуждении.



Научиться просыпаться рано может потребовать некоторого времени и усилий. Следует начать с постепенного сдвига времени пробуждения на 15-30 минут раньше каждую неделю или каждые несколько дней. Это поможет вашему организму постепенно привыкнуть к новому графику сна и бодрствования.

У ранних подъемов есть свои преимущества. Они могут дать вам дополнительное время для планирования и организации вашего дня. Вы сможете приоритизировать задачи, составить план действий и избежать суеты и стресса, связанных с опозданием или нехваткой времени.