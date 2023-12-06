Зачастую предметом обсуждения общественности становится поведение Ларисы Гузеевой на съемках передачи "Давай поженимся". В последнее время звезда подбирает нелестные высказывания в адрес участников, а также устраивает настоящие шоу и даже иногда забывает сценарий, путая имена героев.

Главная сваха страны получила широкую известность после выхода на экраны шоу "Давай поженимся". Зрители любят ее за мудрые советы и прямолинейность. Кроме того, Лариса Гузеева является настоящей иконой стиля и часто упоминается в контексте моды и красоты.

Тем не менее, Лариса Гузеева является обладательницей нескольких престижных наград и заслужила признание зрителей. Кроме того, многие представительницы прекрасного пола прислушиваются к ее рекомендациям и мудрым советам.

На днях любимица многих дала откровенное интервью. В нем Лариса Гузеева назвала инфантильных женщин "неведомыми зверушками". Звезда призналась, что к 35 годам смогла набить шишки и начала видеть по человеку, кто есть кто.

По мнению Ларисы Гузеевой, сейчас век инфантилов. Многие женщины даже в 40 лет продолжают представлять себя наивными девчонками и ведут себя соответствующе. Однако звезда заверила, что такие представительницы женского пола ее не раздражают.

"Думаю: боже мой, как интересно, как неведомы зверушки. Ну если им нравится так жить, вечными девчонками, пусть довольствуются тем, что напрыгали", – высказалась Лариса Гузеева.

На днях состоялась премьера фильма "Теща", главную роль в котором сыграла Лариса Гузеева. В нем Гарик Харламов сыграл зятя звезды. Как известно, артистам удалось подружиться на съемках картины.