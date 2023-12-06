Миссия выполнима: полезные лайфхаки, как не переесть за новогодним столом

Многие люди заблаговременно начинают готовиться к пиршеству на Новый год. Пока одни находятся на этапе поиска компании, другие уже вовсю разработали меню и успели закупиться некоторыми продуктами. А наш народ, как правило, любит с размахом встречать этот праздник, а после сожалеть из-за съеденных вредностей. Поэтому в преддверии новогоднего вечера редакция "Клео.ру" подготовила для читателей полезные лайфхаки, как не переесть за новогодним столом.

Лайфхак №1. Не голодайте перед праздником

Да, это является самой что ни на есть ошибкой. Зачастую, представительницы прекрасного пола устраивают себе голодовки, чтобы влезть в новогодний наряд. А, как известно, любые ограничения и запреты способны лишь усугубить переедание во время праздника. Ко всему прочему, у организма возникнет стресс. После отказа от полноценного питания вы рискуете съесть куда больше, чем могли бы. Рекомендуем вам не пренебрегать этим советом, и тогда Новый год вы встретите без переедания.





Лайфхак №2. Не готовьте слишком много

Если вы постоянно выкидываете новогодние салаты и прочие угощения, то стоит задуматься о том, в каком количестве вы готовите. У многих после праздника возникает чувство жалости к уже не свежей еде. А употреблять ее в пищу, между прочим, не очень то и полезно. Советуем вам ограничиться несколькими салатами и закусками, а горячее подать на следующий день. Это не только избавит вас от переедания, но и существенно сэкономит бюджет.





Лайфхак №3. Калорийность блюд

Диетические блюда уже давно перестали быть невкусными. В век развития интернет технологий любой человек без проблем может найти способы приготовления низкокалорийных и, более того, праздничных угощений. Советуем вам использовать меньше майонеза или отказаться от него вовсе, заменив на сметану или йогурт. Изучите рецепты и не бойтесь экспериментировать.