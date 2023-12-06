Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" – один из наиболее обсуждаемых в российском кинопрокате за последние пару недель. Его рейтинг на "Кинопоиске" достиг 9.0, что просто невиданно. Почему сериал "Слово пацана" стал сенсацией?



Драматическую историю уже успели посмотреть огромное количество зрителей. Сериал обошел в рейтинге "Кинопоиска" культового "Шерлока" с Бенедиктом Камбербэтчем, "Аббатство Даунтон" и "Клинику". Это ли не показатель абсолютного интереса к данному кинопроекту?

Сюжет киноленты завязан на событиях конца 80-х. Кризис в стране не отменяет подростковых разборок, которые были, есть и будут в современном мире. Дети ищут "своих" по интересам. Группы обездоленных парней выясняют между собой – кто сильнее. На улице свои правила, которые устанавливает сама жизнь. Но незыблемым остается слово. Слово пацана, которое сильнее любых обещаний.

В центре событий – 14-летний Андрей, парень из интеллигентной семьи. На улице его постоянно подстерегают новые "хозяева жизни". И чтобы защититься от прессинга, он сам вынужден начать учить законы улиц. Андрей находит себе друзей в среде гопников. Его ровесник Марат становится помощником в этом жестоком противостоянии.



Феномен "Слова пацана", вероятно, состоит в том, что время, показанное в сериале, очень близко многим россиянам. В конце 80-х кто-то был молод, полон надежд и любви. И в то же время, чья-то мечта могла вдребезги разлететься от непосильной тяжести обстоятельств. Другими словами, все сошлось в одной точке: судьбы людей и судьба страны.

Однако некоторые зрители отметили, что сериал очень тяжелый из-за гнетущей атмосферы безвыходности. Некоторые раскритиковали чрезмерную романтизацию бандитизма. Об этом отозвались даже в некоторых государственных структурах. Поэтому однозначно назвать сериал одобренным общественным мнением нельзя.

Также стало известно, что последние серии "Слова пацана. Кровь на асфальте" сейчас переснимают. Общественный резонанс потребовал от создателей сериала изменить финал. Что именно будет в заключительной серии, и почему вообще возникла такая острая необходимость, остается загадкой. Известно, что последняя серия выйдет 21 декабря. Видимо, этот день и станет развязкой не только сериала, но и других хитросплетений съемок киноленты.