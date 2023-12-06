61-летняя Свиридова сделала признание о похудении

"Яндекс Музыка" подвела и итоги года и раздала награды лучшим исполнителям. Во МХАТе им. Горького на грандиозной церемонии собрались все сливки музыкальной индустрии. Среди гостей была и Алена Свиридова, которая дала эксклюзивное интервью женскому журналу "Клео.ру".

Глядя на Алену Свиридову можно подумать, что в ее паспорт закралась какая-то ошибка. В метрике певице указан 1962-й год рождения, но выглядит она как минимум вдвое моложе. Стройная, ухоженная, подтянутая – просто фантастика!





"Может, это склероз, но я не понимаю, что я уже старушка", – смеется 61-летняя Свиридова. При этом, по ее словам, ничего специально для поддержания красоты она не делает. "У меня нет желания быть "ой, а я еще ого-го!", – заверяет певица. – Я просто есть. Не догоняю паровоз, а еду в нем".

По словам звезды, она себя ни в чем не ограничивает. "Спиртное и так не употребляю, пью я очень мало – изредка разве что позволяю бокал шампанского, – рассказала она. – Ем все, что хочется. А что-то вредное в меня и так не лезет".

Сделала стройная на вид исполнительница и необычное признание о похудении: "Я сегодня не влезла в узкие штаны, поэтому после Нового года решила чуть сбросить".