Врач Моисеева рассказала, как правильно тренироваться на морозе

Тренировка на морозе может быть опасной, если не знать правил ее проведения. По словам лора Валерии Моисеевой, заниматься спортом зимой на улице небезопасно для тех, кто не привык к такому температурному режиму. Если резко начать бегать, например, по холодному воздуху, то могут пострадать органы дыхания. Переохлаждение может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Врач советует придерживаться следующих рекомендаций перед тем, как начать заниматься спортом на улице зимой. Если вы решили начать тренировки на морозе, присмотритесь к советам специалиста.

1. Выбирайте соответствующую экипировку

В зимний период спортсменам важно максимально защитить кожные покровы от переохлаждения. Выбрать подходящую одежду можно в спортивном магазине. Лучше покупать вещи из специального материала, который, с одной стороны очень теплый, а, с другой стороны, – дышащий. Это поможет избежать повышенного потоотделения. Также спортивная одежда не должна стеснять движения и быть слишком толстой.





2. Соблюдайте технику дыхания

Во время тренировки на морозе ваше дыхания должно быть ровным. Вдох делается всегда через нос, чтобы воздух успел согреться, когда попадет в горло и легкие. Именно слизистая носа обеспечивает нагрев воздуха. Если дышать ртом, то может возникнуть местное переохлаждение. Это, в свою очередь, спровоцирует ангину или бронхит.

3. Придерживайтесь принципа постепенности

Чтобы ваше тело привыкло к тренировкам на морозе, начните занятия спортом в более теплое время. Возможно, осенью, а, возможно, во время оттепели. Тогда ваш организм сможет адаптироваться, и не возникнет угрозы заболевания или простуды.

4. Исключите стресс для тела

По словам эксперта, тренировка на морозе, как и любая другая тренировка, должны иметь свой вход и выход. Вход – это разминка, когда вы готовите тело к нагрузкам. А выход – это заминка, то есть плавная остановка. Также лор рекомендует зимой брать с собой теплое питье. Это принесет пользу вашему организму.