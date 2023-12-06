Загадывание желания в Новый год является давней традицией. Она помогает нам сфокусироваться на том, чего мы хотим достичь в будущем. Это позволяет нам задуматься о наших целях и мечтах, а также визуализировать их. Этот процесс помогает нам определить, что действительно важно для нас и что мы хотим изменить или достичь в новом году.





Многие задаются вопросом, как правильно загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось. Вот 5 необычных способов загадать желание в Новый год от редакции "Клео.ру".

На листе бумаги напишите свое желание максимально конкретно. Можете использовать ключевые слова или фразы, чтобы передать основную суть вашего желания. Сделайте небольшую ямку в земле и поместите в нее лист с желанием. Затем аккуратно закопайте его обратно, покрывая землей. Доверьтесь, что земля примет ваше желание, и позвольте ему развиваться в своем течении.

Другим методом загадывания желания может стать написание его на кусочке бумаги и завязывание его на одну из веточек елки. Оставьте ваше желание на ней в течение праздников. Вместе с другими новогодними украшениями, бумажка со своим желанием будет напоминать о нем каждый раз, когда вы будете смотреть на ёлку.