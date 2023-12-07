Уют и тепло: институт цвета Pantone выбрал главный оттенок 2024 года

Вот и институт цвета Pantone решил не затягивать с объявлением нового оттенка года. Сотрудники компании сообщили, что главным цветом 2024-го стал персиковый. Он получил название Peach Fuzz 13-1023, что в переводе означает "персиковый пушок". Отмечается, что данный оттенок способен дарить ощущение нежности и доброты.





Ко всему прочему, главный оттенок 2024 года взывает о сотрудничестве и взаимопомощи. На сайте института Pantone говорится, что персиковый цвет отличается не только особой чувственностью, но и является воздушным и сладким.

Представители компании считают, что это уместный оттенок для текущей истории. По их мнению, выбранный цвет является символом сострадания и человечности. Особенно сейчас, когда мир столкнулся с непростыми временами, очень важно напомнить об этом.



Кстати, в текущем 2023-м главным оттенком года стал малиново-красный. Этот цвет назвали Viva Magenta 18-1750, что в переводе означает "Да здравствует Пурпурный".





Сотрудники института Pantone отмечали, что этот отважный и пульсирующий цвет может поспособствовать возникновению оптимистичного настроя.

Напомним, институт цвета Pantone выбирает главный оттенок уже более 20 лет. Еще в середине прошлого века компания разработала определенную систему, по которой цвета анализируются по конкретной закономерности. В расчет берутся различные актуальные мировые события, например, из области искусства и кинематографа. Политическая и экономическая повестки также могут повлиять на выбор главного оттенка года по версии института цвета Pantone.