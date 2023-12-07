Оригинальные идеи карнавальных костюмов на детский утренник: фото

Копировать Деда Мороза, Снегурочку, Снежинку, Волка и прочих персонажей из традиционного списка никто не запрещал. Однако в этот Новый год мы предлагаем отнестись к наряду креативно и с юмором. Возможно, тогда карнавальный костюм ребенок запомнит на всю жизнь, а детский утренник точно пройдет на ура.

Карнавальный костюм "Пришелец". Инопланетный гость прибыл спасать человечество – он призван остановить хаос и установить мир на Земле. Забирать его с праздника домой на летающей тарелке не обязательно.





Карнавальный костюм "Индийская богиня". Не заурядная принцесса с фальшивой короной, а верховная правительница на детском утреннике. Она излучает вселенскую мудрость, любовь и дарит радость. С такой точно захочется подружиться в Новый год!





Карнавальный костюм "Денежный дождь". Настоящий талисман удачи, которым могут гордиться родители. Ребенок – это истинное богатство, а остальное приложится… к наряду.





Карнавальный костюм "Алла Пугачева". Беспроигрышный вариант, а, самое главное, дочку на детском утреннике ни с кем не спутать. Маленькая Примадонна российской эстрады в компании Зайчиков и Елочек никого не оставит равнодушной в этот Новый год.



