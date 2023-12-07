Эксперт Власов рассказал об индексации пенсии в 2024 году

С началом нового 2024 года в России ожидается индексация пенсионных выплат. Это касается страховой части пенсии, которая формируется за счет того, что в рамках трудового договора в Пенсионный фонд отчисляются страховые взносы. После прекращения трудовой деятельности некоторые категории граждан получают этот вид пенсии. Ее выплачивают по нескольким основаниям: старость, потеря кормильца, инвалидность.

По итогу выходит, что большинство граждан, которым выплачивают пенсию, получат надбавку, закрепленную в федеральном бюджете. По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, размер ежегодной надбавки составляет на сегодня 7,5%. Но, поскольку инфляция уже "съела" ее, как заявляет Росстат, скорее всего, в 2024 году процент будет выше.

Эксперт рассказывает, что в прогнозах Центробанка речь идет о росте инфляции выше 7,6% к концу декабря. Поэтому вероятность того, что надбавка превысит эту цифру, вполне реальна. По словам Власова, не исключено повторение прошлогоднего сценария, когда власти после январской стандартной индексации сделали доплату пенсионерам в феврале в соответствие с реальным ее уровнем.



В итоге все будет зависеть от фактического роста инфляции в декабре и от решения властей. Сейчас говорить о каких-то конкретных цифрах рано. Скорее всего, надбавка к пенсии будет выше 7,6%, заявил эксперт.