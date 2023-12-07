Как добиться прямой осанки: три простых упражнения

Знакомо ли вам ощущение, когда ваша грудная клетка словно проваливается назад, лопатки и плечи выпирают? Человек в таком положении словно сгорблен. И пожелания от окружающих выпрямиться никак не помогают. Дело может быть в том, что мышцы спины потеряли тонус. Такая ситуация – не редкость для современного человека. Сидячий образ жизни и работа за компьютером могут вызывать различные нарушения в позвоночнике. Попробуйте попрактиковать следующие упражнения для осанки, которые помогут восстановить тонус мышц и вернуть спине гибкость.

1. Упражнение "Поза кошки"

Это упражнение для осанки делается очень просто. Его может освоить человек с любым уровнем спортивной подготовки. Для выполнения упражнения вам нужно встать на четвереньки. Важно: ладони должны быть строго под плечевыми суставами, колени – в таком же положении относительно тазобедренных суставов. Распределите равномерно нагрузку на руки и колени. Сделайте глубокий вдох и медленно прогните спину в пояснице. На выдохе выгибайте спину, как это делает кошка. Сделайте 8-10 подходов.

2. Упражнение "Поза сфинкса"



Это упражнение для осанки прекрасно подходит для начинающих, в то же время оно не менее эффективно, чем другие позы йоги. Вам необходимо лежа на животе опереться ладонями вместе с локтем на пол. На вдохе немного приподнимите голову и грудь. После того, как почувствуете, как тянется позвоночник, сделайте выдох и вернитесь в исходное положение. Сделайте 7-8 раз. Отдохните и повторите подход.

3. Упражнение "Наклон к прямым ногам"

Еще одно очень простое, но эффективное упражнение для осанки. Сядьте на пол. На выдохе сделайте медленный наклон вперед к прямым ногам. Руки тяните к пальцам ног. Старайтесь не округлять спину и не выгибать колени. Тянитесь лбом к ногам. Задержитесь в позе несколько секунд и распрямитесь. Не стоит отчаиваться, если не получается с первого раза. Главное – соблюдать технику, а мышцы будут постепенно тянуться.

В случае, если у вас имеются заболевания позвоночника, суставов, позвоночные грыжи, тромбоз, варикоз, гипертония или проблемы с сосудами, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем приступать к выполнению этих упражнений для осанки.