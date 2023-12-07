Как выбрать крем для рук: критерии качественной косметики

Наши руки постоянно подвергаются агрессивным воздействиям: температурные перепады, бытовая химия, ветер, вода иссушают и без того чувствительную кожу. И чтобы обеспечить ей увлажнение, нужно со всей серьезностью подойти к выбору крема для рук. По каким критериям необходимо ориентироваться при покупке косметики для кожи рук – рассказывает редакция "Клео.ру".

Жирность

С одной стороны, крем для рук должен быть насыщенным, с другой, – не всегда это подходит. Если вы мажете руки кремом с утра, понятное дело, что желательно пользоваться средством, которое быстро впитывается. Иначе будет просто неудобно выполнять рутинные дела. А вот ночной крем – другое дело. Перед сном лучше использовать средство пожирнее, чтобы за ночь кожа рук успела восстановиться.

Состав

Крем для рук должен содержать не только увлажняющие, но и защитные компоненты. Как правило, в косметике для кожи рук содержится глицерин. Он прекрасно восстанавливает кожу рук. Косметологи рекомендуют использовать его и в чистом виде после особенно агрессивных воздействий на кожу.

Цена

Как бы красиво не упаковывали крем для рук, если он стоит 50 рублей, высокого качества от такого продукта не ждите. Нужно понимать, что действенные ингредиенты для производителя тоже стоят денег. При этом есть и дорогие крема, которые не оправдывают свою цену. Здесь важно найти свой продукт, которые будет вас утраивать по соотношению цены и качества

Ну и, конечно же, помимо крема для рук нужно проводить дополнительный уход. Это могут быть ванночки, массажи, пилинги и другие косметические процедуры.