Почему очень хочется молочных продуктов: 5 причин

Если вы всегда пили много молока, любите этот продукт и его производные, то задумываться о проблемах в организме, скорее всего, не стоит. Но, если вы никогда особого желания употреблять молочные продукты не испытывали, а тут вдруг вам очень сильно захотелось сыра или ряженки, это может говорить о некоторых сбоях в работе организма. Каких именно – рассказываем.

1. Дефицит витаминов и минералов

В молоке и молочных продуктах содержится кальций, витамины D, А, С, цинк, калий, фосфор, магний, витамины группы В, лейцин, лизин, триптофан. При сильной тяге к молочным продуктам в организме может быть недостаток вышеназванных витаминов и минералов. Возможно, стоит проверить уровень их содержания в крови и проконсультироваться с диетологом на предмет изменения меню.





2. Заболевания органов ЖКТ

Молочные продукты являются одними из немногих, которые усваиваются во время обострения язвенной болезни. Подобного рода пища обволакивает стенки желудка и не раздражает его. Поэтому тяга к молочке может быть обусловлена и такими сбоями в организме.

3. Инсулинорезистентность

В молоке содержится лактоза, которая, по сути, есть сахар. При инсулинорезистентности организм требует все больше сладкого, потому что глюкоза нормально не усваивается. Это тоже может быть возможной причиной тяги к молочке.

4. Заболевания щитовидной железы

Этот гормонозависимый орган очень чувствителен к продуктам питания. Тяга к молоку может быть связана со сбоями в работе щитовидки.

5. Перенапряжение и стресс



Эмоциональные нарушения могут быть причиной повышенного потребления молока и молочных продуктов. На это тоже стоит обратить внимание. Возможно, вам требуются препараты для нормализации работы нервной системы.

Если вы заметили, что внезапная тяга к молоку и молочным продуктам не проходит, обратитесь к врачу. Есть вероятность, что за этим желанием скрыты какие-то проблемы в организме. И чем раньше они будут обнаружены, тем быстрее можно будет приступить к лечению. Всем здоровья!