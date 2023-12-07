Парфюмерный дресс-код: какой аромат выбрать для офиса или учебы

Собираясь на работу или на занятия в университет, лучше не отдавать предпочтение парфюму с чересчур резким запахом. Особенно если вы находитесь в замкнутом пространстве. Именно поэтому и существует парфюмерный дресс-код. Редакция "Клео.ру" подготовила ряд советов, как правильно наносить парфюм, а также какой аромат выбрать для офиса или учебы.

Эксперты в этой области рекомендуют наносить духи на одну определенную точку. Таким образом, запах не будет рассеиваться на все помещение, но от вас будет приятно пахнуть. Также стоит использовать аромат, нанося его на пульсирующие области, например, шею или запястья. На этих точках духи будут держаться значительно дольше, не оставляя при этом шлейф. Полезный совет: чтобы аромат ваших духов не слышал весь офис и коридор, лучше брызнуть их один раз. Этого более чем достаточно.

Для похода на работу или учебу лучше не использовать духи с ярким и "гурманским" ароматом. Такой парфюм лучше подойдет для романтических вечеров, но никак не для офиса. Если ваши коллеги или однокурсники мягко намекают вам, что пора бы сменить парфюм, отнеситесь к этому спокойно и с пониманием. Для многих яркие и назойливые ароматы действительно являются проблемой и могут даже привести к головной боли.





Используем

Рекомендуем вам использовать легкий и ненавязчивый парфюм. В рабочую атмосферу хорошо вписываются нейтральные и цветочные ароматы, а также те, которые подходят и для мужчин, и для женщин. Также стоит обратить внимание на туалетную или парфюмированную воду. Такие варианты, как правило, являются легкими и не оставляют сильного шлейфа.

Не используем

Стоит отказаться от слишком сладкого и "съедобного" аромата. Ванильный, ягодный, десертный или карамельный парфюм не подходит для офиса. Избегайте слишком восточных ароматов, от них вашим коллегам может стать дурно. Помимо прочего, нишевые и винтажные ароматы также лучше не использовать. В большинстве случаев они слишком уж на любителя.