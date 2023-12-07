Просто и быстро: вкуснейшая паста по рецепту Джиджи Хадид

Рецепт от знаменитости всегда интересен. Хочется узнать, чем же балует себя та или иная звезда. Супермодель Джиджи Хадид, например, любит пасту. И это просто удивительно, поскольку модели обычно строго соблюдают диету и редко употребляют углеводы.

Однако паста – продукт из пшеницы твердых сортов. Это значит, что блюдо будет медленно усваиваться и не прибавит лишних сантиметров к талии. Что ж, давайте по такому случаю приготовим пасту от Джиджи Хадид.

Вам понадобится:

Оливковое масло

1/4 стакана томатной пасты

1/2 стакана сливок 15% жирности

Вода из-под пасты

250 гр. пасты

Кусочек сливочного масла

Тертый пармезан

1 луковица

Зубчик чеснока,

Чили, сушеная зелень

Соль по вкусу





Предварительно отварите 250 грамм пасты в подсоленной воде. Воду не выливайте, она пригодится для дальнейшего приготовления. После разогрейте сковородку и налейте в нее оливковое масло. Обжарьте в кипящем масле лук, чеснок, чили и специи. Затем добавьте в сковородку томатную пасту, сливки, пасту и воду из-под нее после варки. Через несколько минут положите в сковородку кусочек сливочного масла и пармезан. Соль добавьте по вкусу, если вам покажется, что блюдо недостаточно соленое. Все! Паста от Джиджи Хадид готова! Приятного аппетита!