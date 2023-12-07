Журналист Скоби объяснил, почему принц Уильям хочет скорее занять место Карла III

Все дело в том, что между правящим королем Карлом III и его старшим сыном и преемником принцем Уильямом складываются достаточно сложные отношения. Такой информацией поделился журналист Омид Скоби. В своей книге писатель ссылается на инсайдерскую информацию, которая поступила ему от источника, близкого к членам королевской семьи.



Журналист утверждает, что принц Уильям считает правящего короля Великобритании некомпетентным. Наследник британского престола, конечно же, претендует на место монарха и делает все, чтобы как можно быстрее оказаться на троне. Омид Скоби пишет в своей книге, что принц Уильям ведет "определенную игру".

Несмотря на это, журналист считает, что наследник британского престола с должным уважением относится к своему отцу. Правда, принц Уильям видит правящего короля Великобритании, скорее, как переходного монарха. По мнению Омида Скоби, он прокладывает путь его собственному правлению. Журналист считает, что в ближайшей перспективе из-за совершенно разных взглядов на будущее у них может возникнуть серьезная проблема.

Кстати, королевский знаток и писатель Клайв Ирвинг оказался согласен с мнением своего коллеги Омида Скоби. По сообщению издания "The News International" эксперт считает, что в отношениях Карла III и его сына, принца Уильяма, действительно есть проблемы. По мнению Клайва Ирвинга, 75-летний король Великобритании так и не смог научиться также ловко взаимодействовать с общественностью, как это делала его покойная мать Елизавета II.

Королевский знаток считает, что глава королевской семьи обязательно должен присутствовать в жизни обычных британцев, а правящему монарху сделать этого, к сожалению, не удалось. По словам Клайва Ирвинга, общественность по большей части безразлична к его присутствию на троне.