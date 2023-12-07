Психолог Марина Владыкина объяснила феномен популярности сериала "Слово пацана"

Cериал "Слово пацана" набрал последнее время невиданную популярность. Как можно объяснить тот факт, что люди склонны романтизировать, мягко говоря, неоднозначные страницы отечественной истории?

Психолог Марина Владыкина предположила, что большой интерес людей к сериалу "Слово пацана" действительно может быть связан с ностальгией по тому времени. "Особенно это касается тех, кто был молодым в конкретный период (например, в 1990-е годы). Они могут вспоминать определенные культурные явления, людей, фильмы, музыку или события, которые ассоциируются с определенным образом жизни, который был тогда. Культурные продукты, такие как фильмы, книги или музыка, часто представляют преступные элементы, как что-то привлекательное или захватывающее. Часто преступников представляют как героев, обладающих определенной харизмой, силой и свободой от общественных норм. Это создает образ "бунтарей", которые игнорируют правила, что может привлекать некоторые категории людей и особенно подростковый возраст. Взрослые люди могут находить в этих образах что-то эксцентричное, авантюрное или даже освобождающее", – рассказала специалист.

При этом, как отмечает психолог, некоторые люди могут романтизировать криминал как форму протеста против общественных норм и стереотипов. "Они могут видеть преступников как независимых индивидуумов, отказавшихся следовать установленным правилам и нормам, и этот образ может быть привлекателен для тех, кто не согласен с текущими социальными или культурными ожиданиями. Люди, особенно подростки, могут таким образом “прикоснуться” к запретным или недоступным аспектам жизни. Преступный образ жизни представлен в культуре, как что-то недоступное и экстремальное, что может вызывать интерес и даже восхищение", – добавила она.





Владыкина при этом убеждена, что интерес к картине и романтизация криминала могут быть связаны с желанием свободы, авантюр и приключений. Зрители могут ассоциировать преступный образ жизни в сериале "Слово пацана" с чувством свободы от общественных ограничений и ответственности.

Психолог подчеркнула, что подростки, находящиеся в поиске своей личности и места в обществе, могут вдохновляться культурными образами, которые представляют преступников как сильных, уверенных в себе и независимых личностей. Также они склонны пытаться копировать эти черты, чтобы получить признание и принятие в своей среде.

Эксперт считает также, что интерес к таким картинам, как сериал "Слово пацана", не всегда означает желание преступить закон или поддерживать преступную деятельность. "Для многих людей это всего лишь форма увлечения культурными аспектами или способностью насладиться альтернативным образом жизни через искусство, литературу или кино. Фильм не может оказать кардинальное влияние на человека, но он может являться катализатором уже существующей составляющей. То есть, если у человека есть склонность к насилию – он ее только подпитает, а если нет, то от просмотра фильма она не возникнет", – резюмировала она.