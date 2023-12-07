Сергей Жуков объявил о появлении на свет пятого ребенка

Сергей Жуков поделился радостной новостью на своей страничке в соцсети – он снова папа! Солист группы "Руки вверх!" выложил снимок в больничной рубашке. Очевидно, что он находится в роддоме рядом с супругой. На его груди красуется значок "У меня родился сын".

Уставший, но радостный Жуков подписал свое фото емко и кратко: "Счастье пришло ко мне в 5 раз!"

В течение часа после публикации снимка он собрал почти 50 тысяч отметок "нравится". Две тысячи пользователей Сети оставили восторженные комментарии и пожелания родителям и новорожденному. Многие поздравили Сергея Жукова с "пятикратным отцовством" и пожелали здоровья его большому семейству. Для некоторых новость явилась полной неожиданностью. Отметились также и граждане других стран.

Напомним, что у Сергея Жукова и его жены Регины Бурд родился четвертый совместный ребенок. Солистка группы "ВИА Сливки" приняла предложение руки и сердца от Сергея после того, как он пережил сложный развод с первой женой Еленой Добындо. В том союзе у Жукова родилась дочь Александра. Она вместе с матерью ухала в США. В браке с Региной Бурд у артиста родились сыновья Энджел и Мирон, а также дочь Ника. С нетерпением будем ждать того момента, когда Сергей Жуков объявит имя своего новорожденного сыночка.

