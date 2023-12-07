ТОП-5 волшебных сказок про Новый год

Редакция "Клео.ру" подготовила подборку из 5 сказок, после которых захочется вспомнить детство, когда ты с нетерпением ждешь прихода Деда Мороза и искренне веришь в то, что все желания под Новый год обязательно сбудутся.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА



Классическая сказка, написанная Гансом Христианом Андерсеном. Это неповторимая история о поиске настоящей любви и дружбы. Основной сюжет сосредоточен вокруг девочки Герды и ее упорного стремления спасти своего брата Кая, который был похищен злобной Снежной королевой. Сказка прекрасно передает атмосферу зимнего волшебства и важность настоящих чувств.





ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Это новогодняя пьеса, созданная на основе чешской легенды. В этой истории маленькая, но сильная королева верит, что любое ее желание должно сбываться. Она считает, что ей всего лишь нужно выпустить королевский указ, чтобы на новогодний стол попал букет подснежников. Кто сможет изменить ход времен года и осуществить это чудо?

МОРОЗКО

Основой этой истории послужили народные легенды восточных славян, и поэтому в каждой стране героями могут быть разные персонажи. Суть всегда остается неизменной – бедная падчерица, брошенная погибать в зимнем лесу, проходит через все испытания и получает свое вознаграждение, а зло неизменно остается наказанным.





ЗОЛУШКА

Известная история Шарля Перро, которая рассказывает нам о скромной девушке по имени Золушка, которая мечтает стать принцессой. С помощью волшебной феи она попадает на бал, где она завоевывает сердце прекрасного принца. Это сказочное произведение наполняет наши сердца надеждой на счастливое будущее и верой в чудеса. Это сказка идеально подойдет для прочтения под Новый год.





СНЕГУРОЧКА

Произведение Александра Островского рассказывает историю о Снегурочке, созданной ледяным волшебником. Она дарит волшебство и радость людям, пока не растает на праздничном вечере, оставляя надежду на счастье и начало нового года.



