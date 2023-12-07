Смеяться разрешается: тосты для веселой компании

Блистать красноречием в разгар торжества удается лишь избранным, но мы уверены в ваших силах. Редакция "Клео.ру" собрала интересные тосты для веселой компании. Совсем скоро наступит Новый год, поэтому ждать некогда – смеяться разрешается!
Однажды мышь попала в бутылку с вином. Попыталась выбраться – да лапки совсем не держатся на стенках. В это время мимо проходил кот Васька. Мышь просит его: "Васенька, миленький, спаси, тону!". Кот с недоумением ответил, мол, помочь не может – иначе ее съест. "Я согласна, только спаси! Сама тебе в рот полезу, только вызволи наружу!" – взмолилась мышь. Пушистый недолго думая выпустил ее из кувшина, подготовился пировать, но та бегом рванула в свою норку.
Тост про кота и мышь
Однажды мышь попала в бутылку с вином. Попыталась выбраться – да лапки совсем не держатся на стенках. В это время мимо проходил кот Васька. Мышь просит его: "Васенька, миленький, спаси, тону!". Кот с недоумением ответил, мол, помочь не может – иначе ее съест. "Я согласна, только спаси! Сама тебе в рот полезу, только вызволи наружу!" – взмолилась мышь. Пушистый недолго думая выпустил ее из кувшина, подготовился пировать, но та бегом рванула в свою норку.
– Вылезай, – потребовал Васька. – Ты же обещала!
– Мало ли что может пообещать пьяная женщина! – возразила мышь из норы.
Так давайте же "чокнемся" за мужскую бдительность!
Так давайте же "чокнемся" за мужскую бдительность!
Тост про мух
Однажды из кувшина пролился мед, налетели на сладкий запах мухи. Но когда они увязли своими лапками и крыльями, то воскликнули: "Несчастные мы! За недолгую сладость погубили свою жизнь!".
Так поднимем же бокалы за умеренность во всем и будем помнить, к чему привела мух их жадность.
Так поднимем же бокалы за умеренность во всем и будем помнить, к чему привела мух их жадность.
Тост про собаку и ребенка
Одна собака пришла с мальчиком на берег. Мальчик играл и упал в воду. Собака немедленно бросилась в реку, схватила мальчика зубами и вытащила на берег.
Давайте же выпьем за то, чтобы люди тоже иногда помогали друг другу.
Обратите внимание: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, а тосты – не повод об этом забывать даже в Новый год.