Смеяться разрешается: тосты для веселой компании

Повод для застолья всегда есть — Новый год, день рождения, да и просто уютный вечер. В хорошей компании тосты не бывают скучными.

"Клео.ру" собрала интересные тосты для веселой компании. Совсем скоро наступит Новый год, поэтому ждать некогда – смеяться разрешается!

Тост про кота и мышь Блистать красноречием в разгар торжества удается лишь избранным, но мы уверены в ваших силах. Редакциясобрала интересные тосты для веселой компании. Совсем скоро наступит Новый год, поэтому ждать некогда – смеяться разрешается! Однажды мышь попала в бутылку с вином. Попыталась выбраться – да лапки совсем не держатся на стенках. В это время мимо проходил кот Васька. Мышь просит его: "Васенька, миленький, спаси, тону!". Кот с недоумением ответил, мол, помочь не может – иначе ее съест. "Я согласна, только спаси! Сама тебе в рот полезу, только вызволи наружу!" – взмолилась мышь. Пушистый недолго думая выпустил ее из кувшина, подготовился пировать, но та бегом рванула в свою норку.



– Вылезай, – потребовал Васька. – Ты же обещала!

– Мало ли что может пообещать пьяная женщина! – возразила мышь из норы.



Так давайте же "чокнемся" за мужскую бдительность!













Тост про мух



Однажды из кувшина пролился мед, налетели на сладкий запах мухи. Но когда они увязли своими лапками и крыльями, то воскликнули: "Несчастные мы! За недолгую сладость погубили свою жизнь!".



Так поднимем же бокалы за умеренность во всем и будем помнить, к чему привела мух их жадность.





Тост про собаку и ребенка

Одна собака пришла с мальчиком на берег. Мальчик играл и упал в воду. Собака немедленно бросилась в реку, схватила мальчика зубами и вытащила на берег.





Давайте же выпьем за то, чтобы люди тоже иногда помогали друг другу.