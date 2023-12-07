Звезда сериала "Склифосовский" Владимир Жеребцов отмечает 40-летие

Сегодня, 7 декабря 2023 года, актеру популярного сериала "Склифосовский" исполняется 40 лет. Жеребцов – талантливый человек, любящий муж и отец, который вместе с женой воспитывает прекрасную дочку. Рассказываем, с чего начинался творческий путь Владимира Жеребцова.

Владимир Жеребцов родился 7 декабря 1983 года в Москве. С детства он проявлял интерес к искусству и актёрской игре. Впоследствии Владимир с отличием закончил театральное училище им. М. С. Щепкина в 2005 году.

Свою карьеру актёр начал с участия в театральных постановках, где он продемонстрировал свой талант. Жеребцов снялся в нескольких кинофильмах, но настоящую известность принесла ему его роль в сериале "Склифосовский". В нем Владимир воплотил образ врача с большой самоотдачей и профессионализмом, за что был признан публикой и критиками.

За карьера Владимир Жеребцов значатся такие проекты, как "Громовы", "Бывшие", "Физрук" и другие. Он представив публике широкий диапазон своих актерских способностей.

Талантливый актер не только прославился на экране, но и стал символом стильности и харизмы. Владимир Жеребцов часто появляется на обложках глянцевых журналов и является гостем на самых престижных мероприятиях. Его обаяние и красноречие захватывают всех, кто встречается с ним лично.

В начале 2003 года судьба представила Владимиру встречу с Анастасией Паниной, которая изменила его жизнь. Тогда она еще была студенткой актерской школы МХАТ и будущей звездой кинематографа в таких проектах, как "Физрук" и "Психологини". Их совместная работа в театральной постановке "Пули над Бродвеем" стала началом романа. Одна из фраз, которую Владимир произносил на сцене: "Мы поженимся, и у нас будут дети". Эта реплика предсказала их собственное будущее. Через некоторое время они поженились, и 28 июня 2010 года у пары родилась дочка, которой дали имя Александра.

Редакция "Клео.ру" поздравляет актера с днем рождения и желает ему дальнейших творческих успехов. Пусть искусство Владимира Жеребцова продолжает радовать нас и надолго остается в наших сердцах.