Неприятный запах изо рта: экспресс-методы его устранения

А это является серьезным препятствием на пути к общению с людьми. Если вам постоянно приходится отходить на расстояние от собеседника и к тому же испытывать на этот счет чувство стыда, то, пожалуй, эта статья для вас.

Разумеется, в первую очередь следует обратиться за рекомендацией и лечением к стоматологу. А редакция "Клео.ру" тем временем подготовила ряд экспресс-методов, которые быстро помогут устранить неприятный запах изо рта.

Экспресс-метод №1. Лимон и лайм

Тщательное жевание одного из этих фруктов поможет на несколько часов забыть о несвежем дыхании. Разумеется, это не избавит вас от проблемы насовсем, но поспособствует устранению неприятного запаха хотя бы на время. Рекомендуется использовать лимон или лайм вместе с цедрой.





Экспресс-метод №2. Кофе

Данный метод особенно понравится любителям кофейных напитков. Дело в том, что кофеин хорошо борется с неприятными запахами. Если в экстренный момент вы не имеете возможности выпить кофе, то можно использовать его зерна. Это поможет вам избавиться от запаха на 7-8 часов.

Экспресс-метод №3. Гвоздика и можжевельник

Веточка гвоздики отлично справляется не только с устранением неприятного запаха изо рта, но и благоприятно влияет на настроение. В течение нескольких минут пожуйте ее, а после выплюньте. Помимо прочего, избавиться от тяжелого запаха поможет можжевельник. Он отлично справляется даже с последствиями веселых ночных гуляний.



Экспресс-метод №4. Кислые яблоки

Данный экспресс-метод тоже хорошо справляется с неприятным запахом изо рта. Ко всему прочему, кислый фрукт избавит ваши зубы от налета, а также решит имеющиеся проблемы с пищеварением.





Экспресс-метод №5. Пищевая сода

Еще один действенный способ избавиться от неприятного запаха изо рта. Рекомендуется тщательно прополоскать рот раствором с пищевой содой. Пропорции следующие: 1 чайная ложка на 1 стакан воды. Этот метод поможет снизить уровень кислотности во рту, а также устранит налет и избавит вас от бактерий.