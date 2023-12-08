11 простых способов, как найти время для тренировки в течение дня

Если вы хотите заниматься спортом всего по 10 минут в день, ориентируйтесь на интенсивные и эффективные упражнения. Вот несколько способов тренировок, которые помогут вам сжечь калории, делая при этом обычные вещи:



Вставайте на 10 минут раньше. Используйте дополнительное утреннее время, чтобы сделать короткую тренировку перед началом рабочего дня.

Используйте перерывы между рабочим временем. Если у вас есть свободный момент, например, во время обеденного перерыва, проведите 10-минутную тренировку.

Разделите полноценную тренировку на короткие сессии. Например, проведите 5 минут утром и 5 минут вечером.

Сократите время, затрачиваемое на социальные сети. Вместо того чтобы пролистывать новостную ленту в течение 10 минут, потратьте это время на тренировку.





Используйте свои выходные дни для длинных тренировок, чтобы компенсировать небольшой разрыв в течение недели.

Загрузите тренировочные приложения на свой смартфон и проводите короткие тренировки, когда у вас есть несколько свободных минут.

Ищите возможность для физической активности на протяжении всего дня. Например, выбирайте подъем по лестнице вместо лифта или проведите 10-минутные тренировки на свежем воздухе.

Используйте возможности для активности во время рабочего дня. Например, поднимайтесь по лестнице, а не с помощью лифта, делайте короткие прогулки вокруг здания во время перерывов.





Используйте тренировки высокой интенсивности. HIIT (высокоинтенсивная интервальная тренировка) может быть эффективной формой физической активности, которая занимает всего несколько минут.

Тренировка во время просмотра телевизора. Вместо того чтобы просто сидеть перед телевизором, используйте это время для выполнения простых упражнений.



Найдите 10 минут для тренировки перед сном для выполнения легких упражнений или йоги.

Выберите хотя бы одно или несколько действий из этого списка и выделяйте им по 10 минут каждый день. Не забывайте, что в любых ситуациях можно найти время для тренировок, даже самых коротких и простых.