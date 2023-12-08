Женский коуч Катя Гуру объяснила, почему мужчины боятся ярких женщин

Основательница крупного международного сообщества в СНГ для женщин "Клуб лучшей жизни" рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться в жизни. Дело в том, что 8 лет назад Катя Гуру прошла через процедуру развода и осталась одна с двумя детьми и без средств к существованию. Пережитые неприятности не сломили дух блогера, и сейчас она активно делится личными успехами с окружающими, а также помогает своим подписчикам в решении проблем.

В беседе с интервьюером Катя Гуру рассказала о правилах трех "В" и объяснила, почему мужчины боятся ярких женщин. Зачастую женщины настолько увлечены своим избранником, что забывают о себе и своих чувствах. Такие дамы буквально "заглядывают" в рот возлюбленному, благодаря его за сам факт того, что тот их выбрал. Женский коуч считает, что и у представителей сильного пола есть похожие проблемы. Случается так, что, видя красивую и успешную женщину, мужчина теряется и автоматически считает, что у нее точно кто-то есть.

Катя Гуру советует не путать женственность, расслабленность и определенную яркость с чем-то чрезмерно вычурным и, быть может, даже агрессивным. Коуч считает, что когда женщина приятна и расслаблена, все мужчины чуть ли не ложатся к ее ногам. За этим не следует никакая близость, однако уверенность в себе заставляет представителей сильного пола проявлять заботу даже о той, которая находится в отношениях.

Говоря о правилах трех "В" Катя Гуру называет следующие: возраст, внешность и вес. Совершенно не важно, какие параметры у вас, однако, начиная принимать себя такой, какая вы есть, вы сможете научиться уверенности. Человек, который адекватно и с любовью воспринимает себя, всегда красивый и яркий, а также пользуется вниманием окружающих.