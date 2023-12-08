Протоиерей Гаврилов назвал причину, почему мы влюбляемся в одних и тех же людей

А некоторые и вовсе пошли дальше, и при выборе партнера отдают предпочтение тем, кто так или иначе похож на предыдущего избранника. Иногда это происходит случайно и словно на подсознательном уровне. А порой нам нравится определенный тип внешности или черты характера, поэтому выбор делается в пользу конкретного, отвечающего заданным критериям человека.

Столь непростую тему решил обсудить настоятель храма иконы "Неупиваемая чаша" и протоиерей Александр Гаврилов. Священнослужитель побывал в гостях у ведущих Аллы Митрофановой и Александра Ананьева и в рамках YouTube-шоу "Что будем делать?" назвал причину, почему мы влюбляемся в одних и тех же людей.





Протоиерей Александр Гаврилов считает, что причина таких действий стара как мир. Нас просто тянет к определенным типажам. Грубо говоря, мальчиков тянет к мамам, а девочек – к папам. Именно поэтому часто случается так, что недолюбленные в детстве дети в будущем выбирают себе таких партнеров для отношений, которые, как и их родители, демонстрируют холодность и отрешенность. И у каждого человека есть право выбора, с каким партнером ему строить семью.

Священнослужитель в качестве примера рассмотрел ситуацию, в которой у некой девушки есть два потенциальных жениха. Один – богатый и успешный человек, проявляющий заботу и дарящий тепло и внимание, но при этом скучный и "душный". Другой же обладает совершенно противоположными характеристиками, но при этом напоминает девушке, к примеру, отца. И в данной ситуации определить, в пользу кого делать выбор, поможет лишь ваше сердце.