Участница магического шоу на ТНТ Виктория Райдос в очередном выпуске на своем канале на Ютуб рассказала очень поучительную историю из практики. Звезда “Битвы экстрасенсов” объяснила, с кем не надо дружить.

По словам мага, однажды к ней на прием пришли две подружки – Катя и Наташа. Обычно консультация проходит тет-а-тет, пояснила Виктория Райдос, однако она не стала перечить желанию своей клиентки, коей оказалась Катя. Девушка пришла с жалобами на проблемы в личной жизни. Она была уверена, что на ней венец безбрачия.

Присутствие подруги Катя объяснила тем, что они дружат очень давно, и никаких секретов у них друг от друга нет. Но во время консультации та самая подруга постоянно перебивала Викторию. Как призналась участница "Битвы экстрасенсов", после третьей попытки Наташи обесценить ее слова, она попросила подруг удалиться и прервала консультацию.

Но позже, по словам экстрасенса, к ней явился дух умершей матери Кати. Этот дух попросил Викторию Райдос вернуть девушку и поговорить с ней один на один. Таким образом, Катя снова попала на прием к тарологу, и Виктория раскрыла все, как есть: лучшая подруга Наташа пыталась сделать порчу на личную жизнь Кати. Позже девушка в этом смогла убедиться. По рекомендации Райдос она отправилась домой к Наташе и нашла в комоде свою фотографию, закапанную воском черной свечи.



Однако развязка этой истории оказалась еще более удивительной. Сделать порчу завистница так и не смогла. Как объяснила звезда "Битвы экстрасенсов" горе-колдунье не хватило ни знаний, ни опыта, ни магического дара для этого. Отягчающим фактором для Кати оказалась вовсе не порча, а повсеместное присутствие Наташи в ее жизни и желание, чтобы красотка-подруга не нашла свое счастье.

Так порой бывает, что не магия становится причиной проблем, а отношения не с теми людьми. Виктория Райдос назвала признаки таких "липовых" подруг.





Опоздание

Человек, который не уважает ваше время, его попросту ворует. А еще он заставляет все время думать о себе и таким образом тянет из вас энергию.

Разговоры о себе любимой

Подруга-завистница будет вас нагружать своими проблемами, историями и подробностями личной жизни. Ее мало интересует, что происходит у вас.

Нездоровый интерес к вашей жизни

Люди с камнем за пазухой будут чрезмерно любопытны к вашей жизни. Им интересно все. Они могут задавать некорректные вопросы, вмешиваться со своими советами и рекомендациями.

По словам участницы "Битвы экстрасенсов" Виктории Райдос причиной того, что рядом оказываются такие подруги является самая обычная злоба, зависть и ложь. Вопрос, который напрашивается следом: а как такой человек попадает в наше окружение? Об этом стоит подумать на досуге.