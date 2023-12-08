Косметолог Амиш Патель раскрыла секреты молодости Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская всегда выглядит безупречно и обладает изысканным стилем. Ее модные наряды и аксессуары привлекают внимание и вдохновляют многих людей. Она проявляет естественность и скромность в своем образе, не делая из себя "знаменитость". Простота и непринужденность Кейт Миддлтон вызывают симпатию и позволяют людям легко соприкоснуться с ней.

Многие завидуют Кейт Миддлтон ведь ей удается даже в 41 выглядеть так молодо и красиво. Кожа принцессы Уэльской всегда имеет здоровый и ухоженный вид, а ее волосы всегда блестящие и хорошо уложены. На днях косметолог Амиш Патель раскрыла секрет молодости Кейт Миддлтон.





Эксперт убеждена, что Кейт Миддлтон часто выбирает прически, которые могут помочь ей выглядеть моложе и свежее. Одна из них – "кройдонская подтяжка лица". По названию может показаться, что это связано с процедурой хирургического вмешательства. Однако это вид прически, при котором волосы собираются в узел на затылке головы, обычно с тугой фиксацией. Эта прическа получила свое название от района Кройдон в Лондоне, где она стала популярной. Косметолог уверяет, что таким образом кожа на лбу и лице Кейт Миддлтон подтягивается вверх, а морщины при этом сглаживаются.