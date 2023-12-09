Красивая без макияжа: советы для женской привлекательности

Выглядеть потрясающе можно без теней, туши и помады, не говоря уже о тональном креме и подводке для век. То тебе хайлайтер новый выпустят, то праймер – все это блажь, ведь матушка-природа уже одарила тебя всем необходимым. Красивая женщина без макияжа всегда радует глаз.

Редакция "Клео.ру" представляет советы по уходу за собой, позволяющие восстановить и подчеркнуть естественную привлекательность. Следуй нашим подсказкам, чтобы выглядеть прекрасно.

1. Посвяти время и деньги здоровью кожи

Отсутствие угрей, высохших частиц эпидермиса на щеках, мелких морщинок на лбу – особая цель. Помни, что наружный уход в виде кремов, сывороток и прочей косметики порой не так важен для состояния кожи, как баланс витаминов в организме красивой женщины, гормональный фон и работа желудочно-кишечного тракта.





2. Следи за качеством волос, а не укладкой

Секущиеся концы, перхоть и отросшие корни при окрашенной длине не добавляют образу ни шарма, ни лоска. Неважно, насколько дорогой спрей для укладки есть в твоем косметическом наборе. Постарайся придать локонам сияющий и ухоженный вид.

3. Разберись с бровями

Тонкие брови-ниточки и агрессивный татуаж давно вышли из моды, да и не только в ней дело. Сейчас открытый взгляд без лишних "зарослей" над бровями – залог успеха. Определи свою идеальную форму. Пользуйся хной, чтобы добиться правильного роста волосков и подчеркнуть их естественный цвет, ведь ты же красивая женщина, правда?