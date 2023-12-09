Бывший снится каждую ночь: что делать

Одним женщинам разрыв отношений дается легко, а другие годами ходят к психотерапевту. И вроде бы все ничего, мир не рушится, но порой неспокойным становится даже сон. Если экс-избранник является во снах навязчиво и без приглашений, ты должна это остановить. Редакция "Клео.ру" рассказывает, к чему снится бывший парень или муж каждую ночь.

Заранее предупреждаем: не питай ложных надежд на то, что он до сих пор тебя любит. Скорее всего, незваный гость во сне просто высасывает твою энергию, оставляя взамен неспокойное утро и поток ненужных мыслей.





Однако не стоит винить экс-избранника в ночных кошмарах – ты сама позволяешь ему являться ночных видениях. Ответ на вопрос, к чему снится бывший, лежит на поверхности: к необходимости навсегда разорвать между вами энергетическую связь.





Итак, чтобы вернуть себе спокойный и здоровый сон, необходимо провести медитацию. Устройся поудобнее в полной тишине, отключи сигнал на телефоне, полностью расслабься и представь в деталях картину: ты стоишь на открытом пространстве, а твой бывший парень или муж стоит напротив.

Во время практики постарайся увидеть нити, канаты или даже цепи, которые связывают тебя и его – они могут быть на уровне груди, паха, рта и других частей тела. Затем сделай глубокий вдох и, взмахнув рукой, обруби на корню эти энергетические связи. Мысленно пожелай экс-любимому счастья, отпусти его навсегда и шагай дальше к своей мечте. После этого вопрос, к чему снится бывший каждую ночь, станет для тебя неактуальным.