Уютный французский аксессуар для дома: делаем саше

Саше сегодня – очень популярный аксессуар для дома. Законодателями моды на ароматные мешочки с травами стали французы. Именно они запаковали сухостой в натуральную ткань, обвязали нарядной лентой и подарили миру в качестве изысканного предмета интерьера. В переводе с французского "саше" означает "мешочек". Несмотря на их небольшой размер, функций у них несколько:

Саше используют для ароматизации белья и воздуха в помещении

Саше помогает избавиться от насекомых. Известно, что домашние вредители не переносят ароматов некоторых трав

Саше выступают в качестве оберегов для дома и его жителей от дурного глаза

Саше создают уют и настроение





Как видите, доводов в пользу ароматных мешочков достаточно. Такой аксессуар совсем несложно изготовить своими руками. Чтобы сделать саше, вам понадобится заранее сшить мешочек из любой натуральной ткани и наполнить его засушенными травами, цветами, любимыми специями и аромамаслами.



Вы можете сначала сшить мешочек, а потом наполнить его всем необходимым, а можете взять прямоугольный кусочек ткани, насыпать в него травы, масла и специи и после склеить по краям.

Готовый мешочек перевяжите красивой лентой так, как вам нравится – по ширине мешочка или завязав только его горловину. С помощью клея можно сделать петельку, на которую вы будете вешать саше.

Наполнять ароматный мешочек вы можете любыми травами и маслами. Но, если у саше есть своя задача – оберегать дом или отпугивать насекомых, то нужно наполнять его соответствующими травами.





Для привлечения любви



Подойдет саше из розы, гвоздики, эфирного масла апельсина или кожуры оранжевого фрукта. Ткань должна быть красного или розового цвета.

Для благополучия в семье

Для таких целей очень хороши базилик, розмарин, укроп, лавровый лист, соль. Саше помещаем подальше от посторонних глаз, обернув в красную ткань.

Для привлечения денег

Делаем саше из ткани зеленого цвета и наполняем его лавровым листом, корицей, гвоздикой, аромамаслом пачули.

От дурного глаза

Подойдет саше из белой или красной ткани с тмином, льном, укропом и солью.

От бессонницы

Саше из фиолетовой или синей ткани, наполненное лавандой, шишками хмеля, мятой, ромашкой прекрасно подходят для улучшения сна. Такой мешочек нужно класть под подушку.



