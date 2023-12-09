"Лезгинка" – самый популярный кавказский танец. Его жгучие ритмы никого не оставляют равнодушным. Гости на свадьбе с удовольствием танцуют лезгинку, вкладывая весь свой темперамент и эмоции в движения.

Выбрать танец на свадьбу можно с креативом, обратившись, например, к национальным традициям Кавказа. Готовы попробовать? Предлагаем 5 лучших кавказских танцев для свадебной вечеринки по версии "Клео.ру" .

"Картули" – традиционный грузинский танец на свадьбу. Обычно его исполняют жених и невеста. В этом танце несколько этапов: приглашение, танец мужчины, танец девушки, совместный танец пары. Особенность Картули – плавные движения рук и быстрые шаги. Создается ощущение, что жених и невеста грациозно плывут друг к другу.



"Шалахо" – армянский танец, который сделает любую вечеринку незабываемой. Зажигательная музыка, прыжки и ускоряющийся темп мелодии – все это создает атмосферу радости и и настоящего армянского застолья. Никто не устоит на танцполе под ритмы "Шалахо".





"Узундара" – еще один танец на свадьбу родом из Армении и Азербайджана. Его исполняет невеста в компании своих подруг. Выглядит очень трогательно и утонченно. Девушка танцует для своего мужа и его семьи перед тем, как прийти в их дом.



"Хонга" – осетинский танец-приглашение. Его танцуют пары, где девушка выглядит, как изящный лебедь, а мужчина – настоящий горный орел. Такой первый танец молодоженов запомнится всем гостям на празднике и станет изюминкой вечеринки.



Кавказские традиции славятся своей мудростью, эмоциональностью и яркостью. Обратите внимание на культуру разных народов Кавказа, планируя свой танец на свадьбу, и праздник запомнится всем надолго!



