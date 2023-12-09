5 полезных советов по уходу за кожей вокруг глаз

Кожа вокруг глаз – это особая область на лице, которая отличается от кожи на других частях тела. Она является одной из самых тонких и чувствительных зон на лице, поэтому требует особого ухода и внимания. Вот пять полезных советов по уходу за кожей вокруг глаз от "Клео.ру".

Бережное очищение

Используйте нежное очищающее средство, специально разработанное для области вокруг глаз. Например, выбирайте продукты на основе масел или на основе воды. Наносите средство с помощью ватного диска и бережно массируйте кожу кончиками пальцев, после чего аккуратно умойтесь. Избегайте интенсивного трения и растяжения кожи, чтобы предотвратить образование морщин.





Увлажнение

В зимний период особенно важно уделять внимание регулярному увлажнению. В этом могут помочь крема, сыворотки и патчи, которые предназначены для кожи вокруг глаз. Следует подобрать средство, которое включает в себя такие компоненты как витамин А и Е, гиалуроновая кислота. Они питают, увлажняют кожу, а также способствуют уменьшению появления морщин и делают ее более упругой.

Если говорить о патчах, то они являются самым популярным средством в борьбе против отечности и морщин. Например, кофеин, алоэ вера и экстракт огурца имеют свойства, которые способствуют сужению кровеносных сосудов и уменьшению отеков.

Массаж

Перед началом массажа убедитесь, что ваша кожа вокруг глаз чистая и сухая. Если вы хотите, вы можете нанести небольшое количество увлажняющего средства или масла на кожу для более гладкого скольжения пальцев. Положите указательные и средние пальцы обеих рук на внешние углы глаз. Нежно и легким давлением проведите круговые движения в направлении от внешнего угла глаза к внутреннему углу. Повторите это движение 5-6 раз.

Питание

Масло для кожи вокруг глаз может быть полезным дополнением к вашему регулярному уходу. Если у вас сухая кожа вокруг глаз, выбирайте масла с более плотной текстурой и богатые жирными кислотами, такими как масло ши, масло авокадо или масло макадамии. Если у вас жирная или проблемная кожа, рекомендуется выбрать легкое масло, такое как масло грейпфрута или масло чайного дерева, чтобы избежать перегрузки пор.





Здоровый образ жизни

Правильное питание, употребление достаточного количества воды, регулярные физические упражнения и сон имеют важное значение для здоровья и внешнего вида кожи вокруг глаз. Старайтесь следить за своим образом жизни, чтобы поддерживать здоровую и сияющую кожу.