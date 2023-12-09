Эксперт ногтевого сервиса Лаврентьева высказалась о маникюре для подростков

Маникюр для большинства девушек – часть ежемесячной рутины по уходу за собой. И в последнее время клиенты маникюрных салонов заметно "помолодели". Все больше подростков пользуются услугами нейл-мастеров. Эксперт ногтевого сервиса Алена Лаврентьева рассказала, чем опасен маникюр в подростковом возрасте.

Она вспоминает, что раньше для девочки испытывали счастье, если мама дала свой лак с блестками. Сейчас же ученицы 11-13 лет мечтают о ярком маникюре, чтобы выделяться в школе.





Алена Лаврентьева считает, что все должно соответствовать возрасту – и одежда, и внешний вид, и бьюти-процедуры. "Я много стараюсь рассказывать о том, что всему свое время", – говорит эксперт об общении со своими клиентами-подростками.



По мнению специалиста, маникюр, неподходящий под ногтевую пластину ребенка, может нанести такой вред, который уже не исправить. Неправильный уход за ногтями способен испортить их, травмировать на всю жизнь.





Легкодоступность входа в профессию мастера по ногтям повышает риски некачественного маникюра, и это огромная проблема современной бьюти-индустрии. Алена Лаврентьева убеждена, что каждый профессионал должен осознавать уровень своей ответственности, делая маникюр и подростку, и взрослому человеку.