Не надевайте это на Новый год — рекомендации стилиста Лисовца

Гуру моды рассказал о четырех самых распространенных ошибках россиянок в поиске образов на Новый год. А заодно Владислав Лисовец раскрыл несколько важных секретов новогоднего стиля для тех, кто хочет выглядеть в праздничную ночь изысканно и неповторимо.

“Худший из возможных образов – это юбка или платье до колена, так называемое платье-футляр. Это одежда, которая делает женщину непонятно какого возраста и характера” – предостерегает стилист.



Еще одна частая ошибка, по мнению специалиста, – это строгие "туфли директора". Владислав Лисовец предупреждает: лучше выбирать на Новый год более изящную и элегантную обувь



Эксперт считает, что надевать на себя множество украшений из золота в новогоднюю ночь – моветон. Стоит обратить свое внимание на необычную удлиненную бижутерию. Она сделает образ более гармоничным и праздничным.



Стилист против "прилизанных" причесок в Новый год. Он считает, что волосы должны быть живыми, это сделает образ интереснее.





Каждая женщина стремится провести главную праздничную ночь зимы по-особенному. Прислушавшись к советам Владислава Лисовца, в Новый год вы будете сиять и восхищать всех родных и близких своим утонченным стилем!