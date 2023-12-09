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Четверг 14 марта

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5 главных трендов детской моды сезона осень-зима 2023-2024

5 главных трендов детской моды сезона осень-зима 2023-2024

С каждым годом детская мода становится все более значимой в индустрии. Бренды осознают важность создания стильной и качественной одежды для самых маленьких потребителей.

Они начинают уделять больше внимания детским коллекциям, разрабатывая уникальные и модные модели, которые отвечают потребностям и предпочтениям детей и их родителей.

В прошлом основное внимание уделялось моде для взрослых, в то время как детская оставалась относительно незамеченной. Однако, с развитием социальных сетей и влиянием медиа, детская мода начала вызывать все больший интерес. Теперь родители хотят, чтобы их дети выглядели стильно и модно, а бренды готовы удовлетворить этот запрос.

Об актуальных трендах детской моды и ее роли в жизни каждого ребенка рассказывает Эльвира Гайнуллина, управляющий партнер фабрики детского трикотажа Peppy Woolton и владелица магазина премиальной детской одежды Junior Couture.

Развитие собственного стиля у ребенка

Развитие собственного стиля у ребенка играет важную роль в его жизни и самоопределении. Стильный внешний вид имеет глубокое влияние на самоощущение ребенка, его самооценку и желание социализироваться. Красивый образ и уверенность в своем стиле помогают ребенку почувствовать себя комфортно и привлекательно в обществе сверстников.

Когда ребенок одевается аккуратно и со вкусом, это создает положительное впечатление о нем и укрепляет его уверенность. Он начинает чувствовать себя привлекательным и вызывающим восхищение у других. Такое ощущение положительно влияет на его эмоциональное состояние и увеличивает самоуважение. В результате, формируется здоровая самооценка, которая облегчает установление дружеских связей и развитие социальных навыков.

Кроме того, развитие собственного стиля помогает ребенку выражать свою индивидуальность и уникальность. Он учится выбирать одежду, которая отражает его предпочтения и чувство стиля. Это помогает выделиться среди других детей и создать свой собственный имидж. Так ребенок чувствует себя особенным и уникальным, что способствует формированию его самосознания и самовыражения.

Окружение ребенка красивыми и гармоничными вещами помогает ему стремиться к гармонии и красоте во внешнем и внутреннем мире. Ребенок с 3-х лет начинает различать, что ему нравится и что не нравится, что он хочет и что не хочет. В процессе формируется его вкус и предпочтения. Поэтому с самого детства родители должны стараться направлять ребенка в правильное русло и привить ему чувство прекрасного.

В более старшем возрасте родители могут поддерживать и развивать интерес ребенка к моде, помогая ему выражать свою индивидуальность и формировать уникальный стиль. Развитие собственного стиля способствует эмоциональному и социальному развитию ребенка, помогая ему стать уверенным и успешным взрослым.

Фото: JillWellington/Pixabay

Тренды детской моды

Детская мода, подобно взрослой, постоянно меняется и развивается. Каждый сезон предлагает свои новые тренды, которые определяют направление в моде. Сезон FW 2023-24 имеет целый ряд новых стилей и вдохновений для маленьких модников. Самыми актуальными можно назвать: 

  • Эко-мода

В производстве детской одежды все чаще используются устойчивые и экологически чистые материалы: органический хлопок, хемпа (ткань из конопли), бамбук и другие. Бренды стараются снизить негативное влияние производства на окружающую среду и создают экологически безопасные коллекции для детей. Кроме того, важны и принципы устойчивого дизайна, которые включают в себя уменьшение отходов и вторичную переработку материалов.

  • Минимализм

Простые и элегантные модели становятся все более популярными в детской моде. Минималистичный стиль отличается чистыми линиями, монохромными палитрами и простыми деталями, что подчеркивает элегантность и эстетику, создавая утонченные и стильные образы. Одежда с минимализмом может быть легко сочетаема и подходит для разных ситуаций – от повседневных до более формальных. 

  • Винтаж

Этот тренд возвращает нас в прошлое, вдохновляясь модными стилями прошлых десятилетий. Винтажные элементы и аксессуары добавляют оригинальности и индивидуальности в образы. Вы можете встретить такие элементы, как рюши, бабочки, кружева, а также актуальные формы и силуэты разных эпох – от ретро 50-х до гранжевых 90-х.

  • Яркие краски

Однотонные образы становятся основным трендом сезона. От пастельных оттенков до живописных и ярких тонов, они привлекают внимание и добавляют детям радости в образы. Вы можете носить одежду полностью выполненную в ярком цвете или добавить яркие акценты с помощью аксессуаров или деталей. Вместе с тем, принты начинают выходить из моды. Современные образы предпочитают подчеркивать цветом, который сам по себе играет роль акцента. Принты, если и используются, то в основном в капсульных коллекциях, где они выступают в качестве деталей.

  • Маленькие взрослые

Стиль “маленьких взрослых” предлагает детям носить не только миниатюрные версии стильных нарядов и аксессуаров, которые популярны у взрослых, но и следовать главным модным тенденциям. Он позволяет им выражать свою индивидуальность и стиль, а также чувствовать себя модными и особенными. “Маленькие взрослые” могут быть представлены в виде family look, спортивного декора, оверсайза и многослойных образов. 

  • Спорт-шик

Этот тренд сочетает спортивные элементы с элегантными деталями, создавая модные и комфортные образы. Вы можете использовать спортивные куртки, штаны с лампасами, кроссовки и аксессуары. Спорт-шик подходит для повседневной носки, а также для создания стильных уличных образов.

Фото: Эльвира Гайнуллина 

Родители и мода

Сегодня детская мода занимает такое же важное место, как и мода для взрослых. Использование модных трендов в качестве вдохновения для создания индивидуального стиля детей – это замечательная возможность для родителей выразить свою любовь и заботу через одежду. Мода помогает детям чувствовать себя уверенными, стильными и особенными.

Каждый ребенок уникален, и модные тренды помогают им выделить свою индивидуальность и выразить себя через одежду. Родители могут использовать различные элементы трендов, чтобы создать уникальный образ для своего ребенка, который будет отражать его интересы, характер и стиль. Важно понимать, что использование модных трендов в детской одежде не означает полное копирование стилей или слепое следование моде. Родители должны помнить, что мода – это средство самовыражения, поэтому важно выбирать то, что приносит радость, комфорт и уверенность!

Тренды должны служить вдохновением и идеями для создания индивидуального стиля, который будет соответствовать предпочтениям и потребностям каждого ребенка. Будьте вдохновлены трендами, но не забывайте, что самое главное – создать образ, который будет отражать личность вашего ребенка и подчеркивать его уникальность.

9 декабря 2023, 22:30
Фото: sebagee/Pixabay
Жанна Казанская
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