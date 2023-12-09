Успеть к Новому году: 7 главных задач мудрой женщины

По традиции вся страна в декабре готовится к обновлению – если не жизни, так хотя бы календаря. Для любительниц откладывать дела на потом пришло время активности. Как минимум, у мудрой женщины есть 7 главных задач, которые нужно успеть выполнить, чтобы Новый год-2024 прошел благополучно.

1. Наряди елку





Да-да, уютный дом с праздничным декором поднимает настроение и помогает справиться со стрессом в непростое предновогоднее время.



2. Приготовь подарки





Напоминаем закон Вселенной: чем больше отдаешь – тем больше получаешь. Только не забывай на Новый год-2024 выбирать сюрпризы близким от всего сердца.

3. Влюбись впервые или заново





В очаровательного ухажера или законного супруга... Сходи на свидание, даже если забыла, что это такое. Каждый день декабря – это повод излучать любовь.

4. Смени стиль





Модный веселый свитер с принтом идеально впишется в праздничный антураж. Встречай Новый год-2024 яркой и заметной.

5. Заведи четвероногого друга





Возьми питомца в приюте или с улицы, чтобы обмениваться взаимным теплом и делать друг друга счастливее.

6. Прости обиды





Злобная математичка из школьного прошлого и не ценивший твою доброту экс-бойфренд – кем бы ни был объект твоих переживаний, надо его отпустить из своей жизни навсегда со спокойной душой.

7. Поверь в сказку





В 20, 30, 40, 50 и даже 60 лет можно и нужно мечтать на грани волшебства. Чудеса случаются там, где в них верят. Лови мгновение в этот Новый год-2024!